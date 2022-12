Volley maschile: Cuneo, il punto sulle squadre del settore giovanile

Vincente l’Under 15 Banca Alpi Marittime Cuneo nel confronto casalingo contro Savigliano: «Seppur a ranghi ridotti, abbiamo portato a casa la vittoria al tie-break; grande prova di carattere, dopo il 2-1 per Savigliano. Adesso testa al 27 dicembre per la gara di recupero a Mondovì» - coach Enrico Garino.

Bene entrambe le Under 17: la Bianca di Tavella e Testa vince in casa contro i monregalesi al tie-break, mentre la Rossa di Casale, Vergnaghi e Tassone s’impone 3-1 in trasferta ad Alba dopo la vittoria, sempre per 3-1, del sabato a Busca in serie D contro Romagnano.

I ragazzi della serie C, dopo una bella battaglia in casa con Racconigi, la squadra più esperta del girone, escono a testa alta dal campo buschese consci di aver strappato un punto importante, seppur sconfitti al tie-break.

Giovedì il recupero della 5^ giornata del campionato Under 19 maschile, rinviato la scorsa settimana a causa della forte nevicata; a scontrarsi le due compagini cuneesi contro quelle monregalesi.

Dopodiché dal 27 al 29 le stesse compagini biancoblù saranno impegnate nella Moma Winter Cup, torneo internazionale giunto alla XIII edizione.

La compagine allenata da coach Revelli nel girone Under 19, mentre gli atleti di coach Tavella in quello Under 17.I calendari e i risultati saranno consultabili al seguente link: www.anderlini1985.it/eventi-2/tornei/moma-winter-cup/

I prossimi appuntamenti con il settore giovanile biancoblù:

Giovedì 22 dicembre

Under 19

• ore 20.30 Bam Cuneo Bianca VS Vbc Mondovì/Villanova Bianco -> Pala Itis

• ore 20.45Vbc Mondovì/Villanova VS Bam Cuneo Rossa -> Mondovì

Martedì 27 dicembre

Under 15

• ore 17.00 Vbc Mondovì/Villanova VS Bam Cuneo -> Mondovì

T𝘂𝘁𝘁𝗲 𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗵𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗲 𝗰𝘂𝗻𝗲𝗲𝘀𝗲, disputate al Pala ITIS e al Pala Busca, saranno trasmesse 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 𝘀𝘂𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗬𝗼𝘂𝗧𝘂𝗯𝗲 www.youtube.com/c/cuneovolleytv