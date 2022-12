Bergesio (Lega), Dl Aiuti Quater: "Prorogati i termini dei lavori di messa in sicurezza delle opere pubbliche

"Grazie a un emendamento della Lega, approvato con il voto del decreto Aiuti Quater al Senato, sono stati prorogati i termini per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza per le opere pubbliche al 31 marzo 2023. Un provvedimento molto importante per i Comuni che fa sì che non si disperdano, per ritardi di poca entità nell’affidamento dei lavori, importanti risorse del Pnrr".



Così in una nota il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare a Palazzo Madama.



"I primi cittadini si impegnano costantemente alla realizzazione delle opere pubbliche, nonostante le difficoltà dettate dai rincari e dal personale carente, e la Lega è sempre stata e continuerà ad essere dalla loro parte”.