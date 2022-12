Borgo San Dalmazzo, nel 2023 aliquote Imu e Irpef inalterate

Le aliquote IMU e l'aliquota addizionale comunale IRPEF, anno 2023, a Borgo San Dalmazzo resteranno inalterate.

A deciderlo il consiglio comunale riunitosi ieri sera, mercoledì 21 dicembre.

A presentare l'ordine del giorno la vicesindaca Clelia Imberti: "Le aliquote IMU rappresentano una delle entrate principali per il nostro Comune e contano ben 3,135 milioni di euro. Proponiamo di mantenere le medesime aliquote 2021 per non gravare sule tasche dei cittadini e comunque garantire gli equilibri di bilancio.

Analogamente importante la fonte dell'aliquota addizionale comunale IRPEF che conta 1,4 milioni circa. Proponiamo di confermare l'aliquota allo 0,7% e la soglia di esenzione in 11 mila euro. Quindi confermare le mededime aliquote 2021 per il 2022".



La consigliera Katia Manassero: "Vi ringrazio e parlo anche in qualità di rappresentante di Confartigianato (presidente di zona, ndr). Soprattutto in un periodo come questo, prima il Covid, poi i rincari energetici. Ringrazio a nome di tutte le piccole e medie imprese che stanno faticando. Grazie per l'attenzione che prestate continuamente per salvaguardare l'economia del territorio".

La sindaca Robbione: "In questi 15 anni ho visto con i miei occhi l'andamento peggiorativo per le risorse a disposizione dei Comuni. Essendo ente virtuoso noi purtroppo siamo penalizzati dovendo contribuire maggiormente al Fondo di solidarietà comunale. Tuttavia abbiamo ritenuto doveroso, in questo momento di difficoltà, non aumentare le imposte per cittadini e imprese".

Sul voto si sono astenuti i tre consiglieri di minoranza Pierpaolo Varrone, Luisa Giorda e Luca Basteris di “Borgo per tutti”: una presa di posizione legata all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 che è stato discusso insieme alle aliquote IMU e IRPEF.

Sul bilancio di previsione Varrone ha evidenziato una serie di refusi nel documento scaricato dal portale comunale online: "Non mi tornano i conti. Ci sono riferimenti al periodo 2021-2024. Non metto in discussione la buona volontà e la sensibilità ai problemi. I numeri del bilancio non rispettano i principi di veridicità e di attendibilità richiesti per legge. Per questo voteremo contro".

Il Segretario comunale ha verificato il documento, individuando i refusi ma riconoscendolo come corretto. Si sono susseguiti alcuni minuti di silenzio durante la verifica.

La vicesindaca Imberti: “Presentiamo questa sera un bilancio virtuoso, senza deficit e incrementi per i cittadini”.

"Ringrazio la vicesindaca Imberti che si è buttata a capofitto nei numeri del bilancio. Ci saranno anche piccoli refusi, tuttavia non sono dirimenti. Il documento è corretto e ha ricevuto anche l'approvazione del Revisore dei Conti", ha risposto la sindaca Robbione.

Il bilancio di previsione è stato approvato con 11 voti a favore. Astenuto il consigliere di minoranza Marco Bassino. Come detto, contrari i tre consiglieri di "Borgo per tutti" Varrone, Giorda e Basteris.

Assenti in consiglio la consigliera di maggioranza Elena Ferreri e il consigliere di minoranza Paolo Giraudo.