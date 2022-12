Bra, crolla parte del muro di recinzione dell’Abet Bra lungo via De Amicis

Non ha provocato feriti, ma solo danni materiali a un’automobile posteggiata, il crollo verificatosi intorno alle 10 di questa mattina, giovedì 22 dicembre, lungo via Edmondo De Amicis, traversa di viale Industria a Bra.

L’improvviso cedimento, verificatosi nella zona alla periferia della città, ha interessato una porzione del muro di recinzione dell’Abet Laminati.

Sul posto, dove in quel momento non erano presenti passanti, sono prontamente intervenuti la Polizia Locale di Bra, presente con due pattuglie, e i Vigili del Fuoco, cui toccherà stabilire le cause e determinare eventuali provvedimenti per la messa in sicurezza del manufatto.