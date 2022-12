Convegno regionale delle donne del Centro Italiano Femminile (CIF) del Piemonte

Organizzato dalla presidente regionale del Centro Italiano Femminile “CIF” del Piemonte, professoressa Renza Binello, sabato 17 dicembre 2022, nel complesso Salesiano di Torino Valdocco, si è svolto il convegno regionale del CIF Piemonte. Un evento, nonostante le condizioni climatiche, molto partecipato dalle delegazioni CIF provenienti da Cuneo, Savigliano, Fossano, Saluzzo, Asti, Antignano, San Damiano d’Asti, Alessandria, Oleggio e Torino.

Presente anche la Componente CIF della Consulta regionale femminile del Piemonte, dott.ssa Giovanna Cristina Gado. “Il CIF, associazione nazionale di donne, credenti, cittadine – spiega Renza Binello presidente regionale CIF Piemonte – costituita nell’ottobre del 1944 come collegamento di donne e di associazioni di ispirazione cristiana, per contribuire alla ricostruzione del Paese attraverso la partecipazione democratica, l’impegno di promozione umana e di solidarietà, è presente in rete in modo capillare su tutto ilterritorio nazionale con azioni che esprimono un impegno culturale, politico ecivile orientato alla costruzione di rapporti di promozione umana, di giustizia edi pace e conta in Piemonte 565 aderenti”

Il Convegno regionale in prossimità del Santo Natale 2022 , dopo il saluto diritrovo in amicizia all’insegna dei valori del CIF, si è iniziato nella prima chiesa diDon Bosco intitolata a San Francesco di Sales, con la partecipazione alla Santa Messa in ricordo e onore di Maria Maddalena Brunero ex Presidente regionale CIF, donna che fece parte del “gruppo difesa donna” durante il periodo della Resistenza, persona molto colta e fortemente impegnata in molteplici settori della società che con la sua capacità e la sua silenziosa determinante azione, ha lasciato un patrimonio di iniziative concrete volte al bene delle persone più fragili esofferenti, avendo saputo avvicinarle, ascoltarle e aiutarle al loro fianco condedizione straordinaria.

La Messa - celebrata dal Canonico Don Giovanni Falco, professore, scrittore, ex parroco della chiesa di San Paolo di Cuneo, attualmente presidente della Fondazione Opere Diocesane di Cuneo, Rettore del Seminario Vescovile e consulente CIF di Cuneo - è stata ricca di emozionanti spunti di riflessione.

L’omelia di Don Falco è stata molto profonda e significativa con l’incisivo invito ad ascoltare la propria coscienza, il nostro prossimo e la natura. Si è soffermato, inoltre, sulla figura di San Giuseppe, “l'uomo dei sogni”, con l’esortazione a coltivare sempre grandi sogni, ad avere ideali e a guardare lontano, ricordando che i sogni portano ad amare San Giuseppe che non è genitore, ma Padre, il cui esempio è motivo di efficace ispirazione e di guida illuminata per essere bravi educatori e brave educatrici nell’attuale difficile contesto socio-formativo. Nella parte conclusiva della Santa Messa, le toccanti testimonianze in onore e a ricordo di Maria Maddalena Brunero ex Presidente regionale CIF, rese dalla presidente regionale CIF del Piemonte Renza Binello, dalla aderente al CIF di Torino Antonella Cancialosi, dalla ex presidente del CIF di Cuneo Franca Guarino, dalle Responsabili di altre Associazioni, che hanno voluto evidenziare il grande valore delle sue doti culturali e umane e del suo straordinario fattivo impegno, profuso instancabilmente alla causa del CIF Regionale e a sostegno dellepersone più fragili e sofferenti.

“Vorrei tanto che ogni membro sentisse la responsabilità della sua partecipazione, proprio perché il Convegno regionale deve costituire nell'organizzazione CIF il cuore, il motore dell'associazione, da cui partono stimoli, impulsi, incoraggiamenti per tutti i gruppi dislocati sul territorio della Regione” sono le parole di Maria Maddalena Brunero pronunciate al convegno regionale CIF del 13 maggio 1999 a Torino, di cui la Presidente regionale CIF Renza Binello ne ha dato espressa lettura, a significarne l’alto valore etico dei principi di partecipazione dal basso, dell’ascolto e della responsabilità, presi a riferimento per l’organizzazione del CIF dalla ex compianta presidente Brunero. Nella Sala Don Bosco, la presidente ha poi presentato le autorevoli pubblicazioni del Canonico Don Giovanni Falco. Illustrando l'ultimo libro dal titolo ”Il Vento e il Fuoco” dove si trovano inni allo Spirito Santo-spiega la presidente- “ogni pagina letta è come una pillola che cura il cuore e fa bene alla mente”.

Altro libro interessante di Don Giovanni Falco“ Gocce di vita”, in cui l'autore ha raccolto per ogni testo 160 pensieri provenienti da tutto il mondo accompagnati da una sua riflessione.

A seguire, le donne del CIF regionale hanno partecipato con grande attenzione e di interesse alla Lectio “ Belle relazioni per una vita significativa” di Don Falco che, spiegando come il cuore sia la nostra identità, dal cuore nascano il bene e il male, ha esortato alla vicinanza agli altri con il fisico, la mente e spiritualmente.

Avvicinarsi alle persone per capire i problemi e ascoltare, se vediamo con il cuore ci avviciniamo agli altri e riusciamo a creare belle relazioni. Se doniamo riceviamo, se pensiamo solo a noi stessi/e non siamo in grado di camminare con le altre persone.

La giornata, foriera di arricchimento spirituale, approfondimenti, sollecitazioni, riflessioni, spunti, emozioni, si è conclusa con gli auguri per un Santo Natale di pace e con il sentito ringraziamento alla Presidente del CIF regionale professoressa Renza Binello ed al Canonico Don Giovanni Falco.