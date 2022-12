Dronero: dopo 35 anni di attività Studio Vineis cessa l’attività

Fotografie stampate, quelle realizzate in studio e gli scatti ad eventi importanti, ad esempio matrimoni. Ricordi di emozioni vissute, indelebili e custoditi per sempre.



A Dronero domani, venerdì 23 dicembre, sarà l’ultimo giorno di apertura per lo Studio Vineis, negozio di fotografia in piazza Martiri. Meritata pensione, dopo 35 anni di lavoro, per la signora Marisa Viara.



Nel 1987, aveva aperto l’attività insieme al marito Dario Vineis, già in pensione invece. Dapprima un piccolo locale in via Saluzzo, spostandosi qualche anno dopo in via Giolitti, di fronte alla chiesa parrocchiale, e nel 2000 nella centralissima piazza Martiri. Una passione condivisa, quella dei due coniugi per la fotografia, fatta diventare mestiere. Attenta professionalità, impegno giorno dopo giorno, affrontando i cambiamenti tecnologici nel corso degli anni e, di conseguenza, la diversa visione della fotografia.



Dalla polaroid fino al digitale. Una cosa mai è cambiata, fin dal primo giorno imprescindibile: “Qualunque fotografia” - dice Marisa - “per noi è sempre stata come se la dovessimo mettere in un nostro album di famiglia. Il fare tanto per fare non ci è mai piaciuto. E vedere gli sguardi felici dei nostri clienti, per il lavoro fatto, è sempre la soddisfazione più bella!”



In tanti, in questi ultimi giorni, stanno passando in negozio per un saluto. Impressa nei cuori rimarrà una non scontata e reciproca riconoscenza: da parte dei clienti per le bellissime fotografie scattate e/o stampate loro, da parte di Marisa per tutta la fiducia e l’affetto ricevuti.