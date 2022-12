Limone: anche il trasporto pubblico locale si attrezza per la stagione invernale

Per la stagione invernale, Limone Piemonte ha attivato una serie di servizi legati al trasporto pubblico locale nell’ottica di incentivare la mobilità sostenibile dei turisti della neve.



Nella Perla delle Alpi Marittime sarà operativo un servizio di navette gratuite nel centro storico. I minibus passeranno dalla frazione di Sant'Anna e da zona Quota Mille per raggiungere la partenza della Telecabina Bottero e gli impianti per principianti del Maneggio. Sarà garantito un passaggio ogni ora fino a fine marzo, ma il servizio di Ski Shuttle verrà potenziato con corse ogni mezz’ora nel periodo delle vacanze di Natale, durante le settimane bianche di febbraio e nel ponte di Carnevale.



Per raggiungere le piste da sci in zona Quota 1400 e Limonetto sarà attivo il bus di linea con orario rinforzato per tutta la stagione invernale, con partenza dalla stazione ferroviaria di Limone.



Entrambi i servizi, Ski Shuttle e bus di linea, sono organizzati per garantire la corrispondenza con gli orari dei Treni della neve che mettono in collegamento Ventimiglia e Limone Piemonte, per sopperire all’impossibilità di raggiungere la località sciistica in auto attraverso la Valle Roya.



Inoltre, nell’ambito del progetto Alcotra “Vermenagna-Roya. Il nostro patrimonio e il vostro turismo”, per l’intero periodo delle vacanze natalizie, nel ponte di Carnevale e durante tutti i weekend del 2023 fino al 26 marzo sarà operativa una navetta elettrica con partenza da Piazza del Municipio e fermate alla partenza della telecabina Severino Bottero e al Maneggio. La navetta elettrica, destinata alle persone che non abbiano al seguito sci o snowboard, effettuerà servizio continuato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle17.30. La navetta effettuerà, poi, per l’intero periodo due corse dedicate giornaliere dedicate agli escursionisti con racchette da neve con partenza da centro storico e destinazione Limonetto (prevista una fermata intermedia in frazione Panice Sottana, nei pressi della pista di fondo). Le corse per i ciaspolatori, con durata di viaggio di venti minuti, partiranno da Piazza Risorgimento al mattino alle 8.40 e nel pomeriggio alle 15 da Limonetto.



“Confidiamo che questi servizi vengano apprezzati dai limonesi e dai turisti – ha commentato il sindaco di Limone Massimo Riberi – , che avranno a disposizione un’alternativa per raggiungere gli impianti di risalita o semplicemente per spostarsi con comodità nelle zone centrali di Limone, senza usare la propria auto. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato decongestionare il traffico a monte, dall'altro offrire un servizio utile e funzionale agli utenti”.



“Questo progetto, inoltre, è in linea con la filosofia delle Alpine Pearls, di cui Limone Piemonte fa parte ormai da anni – ha aggiunto Riberi - . Una delle caratteristiche del circuito di località turistiche sulle Alpi, infatti, è proprio la mobilità dolce, ovvero la possibilità di utilizzare soluzioni ecocompatibili negli spostamenti a tutela del clima”.



Tutti gli orari sono consultabili sul sito turistico del Comune di Limone www.limoneturismo.it nella sezione “Trasporti e mobilità”.