Oggi i funerali di Laura Mattio, storica cartolaia di Manta

Si svolgeranno questa mattina (giovedì 22 dicembre) alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Manta, i funerali di Laura Mattio, titolare della storica cartoleria nel centro del paese, tra la strada provinciale 203 e via Valerano, attività ceduta da qualche anno.



Figlia di Ferdinando Mattio, fondatore e titolare di un'altra storica attività mantese, il Bar Nando, si è spenta all'età di 62 anni.



Professionalmente ha mosso i suoi primi passi nel bar del padre, per poi aprire la cartoleria diventata punto di riferimento di studenti e famiglie per oltre trent'anni.



Laura Mattio lascia il marito Vanni Botta, i figli Chiara e Andrea oltre agli adorati nipoti Matteo e Pietro, la mamma Domenica e il fratello Luca.