Addio a Pietro Rubiolo, figura di rilievo nel mondo del commercio saviglianese e pioniere della frutticoltura

Il commendatore Pietro Rubiolo, scomparso a 93 anni, a lungo presidente dei Commercianti saviglianesi e dirigente provinciale di Confcommercio, è stato un personaggio di spicco nel mondo del commercio e dell’agricoltura cuneese.

Una di quelle figure che hanno segnato un’epoca, non solo perché hanno saputo cogliere e interpretare i cambiamenti, ma soprattutto perché, con saggezza, lungimiranza e discrezione, hanno anche saputo guidarli.

La società di famiglia, sorta nel 1958, che oggi prosegue la sua attività col medesimo imprinting familiare, ha rappresentato un punto di riferimento per tanti agricoltori che in quegli anni si avventuravano nelle prime colture di peschi e meli.

Non c’era mercato del Cuneese che Rubiolo non frequentasse: non solo per ragioni di commercio, ma anche perché amava il contatto con le persone, sapeva che il commercio è innanzitutto relazione e lui, sulle piazze di Savigliano, Saluzzo, Cuneo, Fossano e alla Borsa Merci di Torino interloquiva con tutti, dal piccolo coltivatore al grande imprenditore agricolo.

E lo faceva con lo stile del galantuomo di altri tempi, quando bastava una stretta di mano per sancire stima e fiducia reciproca.

Anche per queste sue doti umani, oltre che per quelle professionali, aveva ereditato dallo storico presidente Domenico Frandino la guida dell’Ascom della zona saviglianese, che ha mantenuto per circa una ventina d’anni, passando poi il testimone ad Agostino Gribaudo.

Accanto a questo ruolo, ha avuto incarichi nella banca locale, la Cassa di Risparmio di Savigliano, e poi nella dirigenza provinciale della Confcommercio prima e della Fenacom (Anziani Confcommercio) oltre che in Camera di Commercio, collaborando a lungo col presidente Ferruccio Dardanello.

Ruoli che gli sono valsi il titolo prima di Cavaliere e poi di Commendatore al merito della Repubblica.

Lascia la moglie Carla Robasto e i figli Patrizia, Roberta e Piergiorgio con le rispettive famiglie. Quest’ultimo, che prosegue con i cugini l’attività del papà, è presidente del Consiglio comunale a Savigliano.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 23 aprile, alle ore 14,30, nella parrocchia di Sant’Andrea a Savigliano.