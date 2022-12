Fare Quadrato: Alberto Deninotti sostituisce Robaldo alla presidenza

Fare Quadrato rinnova gli organi sociali e guarda ad un 2023 ricco di iniziative

Si è svolta nella serata di lunedì 19 dicembre, presso la sede dell’Unione Industriale di Cuneo, l’assemblea annuale dell’associazione Fare Quadrato, che riunisce gli amministratori locali under 40 della Provincia di Cuneo. L’occasione è stata utile per riassumere le iniziative sociali intraprese dalla associazione nell’ultimo periodo, oltreché per rinnovare le cariche sociali e per accogliere i nuovi aderenti.



Dopo il discorso introduttivo del Presidente uscente Luca Robaldo, l’Assemblea ha proceduto all’elezione del nuovo Presidente dell’associazione, individuato in Alberto Deninotti, assessore di Marene, e del Consiglio Direttivo, che risulta così composto: Antonella Morra, Consigliere comunale di San Michele Mondovi, Michele Pianetta, Vicesindaco dì Villanova Mondovì, Pietro Danna, consigliere comunale di Monastero di Vasco, Giulia Porchietto, assessore di Racconigi, Nicolò Musso, Consigliere comunale di Limone Piemonte, Alberto Cerrino, Sindaco di Trezzo Tinella e Simone Gallo, Sindaco diFeisoglio.



L’Assemblea, poi, ha proceduto all’elezione di Pietro Danna come Vicepresidente , mentre Antonella Morra è stata individuata come nuovo Segretario.



Il neo Presidente Alberto Deninotti ha così commentato: “Ringrazio tutti i soci per la fiducia accordatami: credo molto nella squadra e fino a fine mandato sarà mia intenzione coinvolgere tutti e creare attività sul territorio. Penso che sia importante condividere i valori della nostra provincia e le nostre tradizioni. Noi siamo un gruppo trasversale che deve continuare ad avere un’idea di sviluppo della Granda al di fuori degli interessi partitici. Grazie a Luca, al Direttivo ed a tutto il gruppo per la fiducia: siamo una squadra, e come tale dobbiamo lavorare con obiettivi comuni”.



Così, invece, il Presidente uscente Luca Robaldo, Sindaco di Mondovi e Presidente della Provincia di Cuneo: “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo costruito in questi anni e delle iniziative che questa Associazione ha portato nella nostra Provincia. Con la presidenza di Alberto Fare Quadrato sarà ancora più protagonista in un anno, il 2023, ricco di sfide ed opportunità. Grazie a chi mi ha consentito di fare questa esperienza”.



La riunione dell’assemblea sociale è stata preceduta dall’incontro tra i soci e Giorgio Proglio, ideatore dell’app di realtà aumentata TabUi, applicazione di promozione turistica tra le più scaricate e che sta avendo rapida diffusione anche nella Granda, il quale ha potuto così illustrate le potenzialità della propria iniziativa imprenditoriale ai soci.



Fare Quadrato guarda ora al 2023 quale anno di sviluppo delle sue attività: in programma per i primi mesi del nuovo anno un corso amministratori con importanti ospiti del mondo politico ed amministrativo locale.