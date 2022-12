Paolo Demarchi (Lega) tra i consiglieri più presenti a Palazzo Lascaris

È un 2022 da record per il saluzzese Paolo Demarchi , consigliere regionale del gruppo Lega Salvini Piemonte. Lo affermano i dati relativi alle presenze e alle singole votazioni in Consiglio Regionale. Demarchi infatti conferma il trend dello scorso 2021, quando risultò il consigliere regionale cuneese più presente, attestando anche per l’anno che si sta chiudendo il 100% di presenze insieme al 99% di votazioni alle quali ha partecipato.

“Essere presente sul territorio e soprattutto nelle istituzioni è per me un semplice dovere in un’ottica di rispetto reciproco con i cittadini. – commenta il Consigliere Demarchi - La rappresentanza tuttavia va poi giudicata, oltre che in quantità, secondo la qualità, poiché non è sufficiente essere presenti ma serve altrettanto impegno, serietà e responsabilità nel quotidiano svolgimento del proprio ruolo. Una serie di fattori che tengo ben presenti sin dall’inizio del mio mandato, facendomi portavoce delle istanze provenienti dai territori per affrontarle in modo pragmatico e quanto più possibile risolutivo attraverso le sedi istituzionali.”