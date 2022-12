Si rinnova il circolo cittadino Fratelli d'Italia di Savigliano

Dopo il successo della prima serata di “Scuola politica” tenutasi sabato 26 novembre, il circolo cittadino di Fratelli d’Italia si rinnova. Dice il presidente Marco Buttieri: “Dopo un periodo di grande e ottimo lavoro a livello cittadino, abbiamo pensato di rinnovare il Direttivo cercando di coinvolgere i nostri tesserati in maniera più proficua ed efficace. Nei prossimi due anni avremo scadenze elettorali molto importanti come le Elezioni Regionali e quindi dobbiamo essere pronti a portare i nostri rappresentanti provinciali a là dove potranno servire appieno il nostro territorio.”



Il direttivo è allargato a 10 persone delle quali 5 avranno compiti diversi come il tesseramento, i rapporti con Stampa e social, rapporti con i cittadini. organizzazione eventi, controllo dell’operato della Giunta comunale per confrontarci sempre e comunque per il bene di Savigliano. Di questo fanno parte Claudio Bonetto, Alessandro Giuliano, Bossolasco Emanuele, Testa Gianmario e Alberto Deninotti che è il responsabile del gruppo di Gioventù Nazionale.

Ci sarà poi un gruppo più ristretto che si occuperà della linea politica: Presidente Marco Buttieri, Vice-Presidente Maurizio Lillo De Lio, Segretario Giuseppe Tomasiello, consiglieri Giovenale Elena e Claudio Cuteri e il nostro rappresentante in consigliere comunale Maurizio Occelli il quale sarà il nostro punto di riferimento nelle battaglie che dovremo fare in seno al consiglio comunale.

Ci sarà anche Eleonora Busso che terrà i contatti con la Stampa e seguirà amministrativamente il gruppo.

Dice Lillo De Lio: “Sono contento del nuovo direttivo e di tutte le persone che hanno dato la disponibilità a che questo percorso intrapreso due anni fa continui e si arricchisca sempre di più di persone valide e che hanno a cuore la nostra città.”

Cogliamo l’occasione per augurare buone feste a tutti i nostri sostenitori e alla cittadinanza tutta.

Per info e contatti col gruppo Fdi Savigliano tel. Maurizio De Lio Maurizio Occelli 333.5203242 Beppe Tomasiello 347 3387434.