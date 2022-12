Tre poltrone per il Day Hospital Multispecialistico donate all'Ospedale di Mondovì

Nell’ambito del Progetto Armonia, che ha l’obiettivo di rispondere ai bisogni del Centri per la Sclerosi Multipla e in particolare di garantire l’accesso alle terapie, l’Azienda Roche ha sponsorizzato 3 poltrone per il Day Hospital Multispecialistico dell’Ospedale di Mondovì destinate all’esecuzione delle terapie infusionali.



"Ringraziamo la Roche per il contributo al Progetto - dichiara il direttore sostituto della Neurologia di Mondovì e responsabile del Centro Sclerosi Multipla, Gabriella Turano -. Le nuove poltrone infusionali completamente reclinabili, consentono una miglior gestione della stanza infusionale, oltre che il mantenimento dei livelli di eccellenza operativa e di prassi scientifica"