Ad Alba un corso di otto lezioni sulle arti visive

Da sabato 14 gennaio a sabato 4 marzo 2023, dalle 9 alle 12 si terrà alla Libera Accademia Novalia di Alba in corso di Arti visive. Docente del Corso il Prof. Enrico BADELLINO.

TUTTI POSSONO IMPARARE A DISEGNARE ?

Dubitate delle vostre capacità? Pensate che disegnare sia privilegio di pochi? Nulla di più errato, poiché seguendo un metodo appropriato TUTTI POSSONO IMPARARE A DISEGNARE. Le capacità non sono innate, si acquisiscono. Pensate che imparare a disegnare richieda troppo tempo? Non è vero, purché si sia adeguatamente motivati e ci si applichi in modo intelligente.

PERCHÉ IMPARARE A DISEGNARE ?

Perché il disegno è un sistema di comunicazione profondamente diverso dal linguaggio parlato. Come la musica, il disegno è un linguaggio universale, che può emozionare le persone oltre le barriere della lingua e di ogni retaggio culturale. Perché qualsiasi cosa si ambisca realizzare (paesaggi, ritratti, nature morte, carnet di viaggio ecc.), qualunque tecnica si voglia utilizzare (pastello, acquerello, olio, acrilico o altro), innanzitutto bisogna imparare a disegnare.

Perché, se il mondo in cui viviamo ci dà l’illusione di poter risolvere tutto facilmente con un “clic”, imparare a disegnare significa anche tornare ad attribuire il giusto valore alla pazienza, al tempo, alla riflessione.

Non si disegna soltanto con la mano, ma anche con l’occhio e col cervello. È la mente che guida la mano, è la mente che seleziona quel che l’occhio vede e che la mano esegue: così il cerchio si chiude, ed è tutta questione di equilibrio.

Perché un disegno, anche a distanza di anni, conserva un potere evocativo e racchiude un valore affettivo che nessuna fotografia sarà mai in gradi di restituire.

Il corso prevede l’insegnamento base e la conoscenza di strumenti, tecniche e metodi del disegno e del colore. Si affronterà lo studio del disegno, partendo da elementi semplici, per proseguire con lo studio di composizioni più complesse, fino ad arrivare alla figura umana e al ritratto. Una parte del corso sarà dedicato al colore con la tecnica delle matite acquerellabili.

Il corso prevede un massimo 20 studenti per facilitare l’apprendimento e garantire che ogni allievo raggiunga il proprio obiettivo. La Libera Accademia d’Arte Novalia metterà a disposizione spazi adeguati e accoglienti, in piena sicurezza e in linea con le normative covid19 vigenti.

A chi è rivolto il corso

A principianti, a chi ha la passione del disegno e desideri imparare ad esprimersi con questo linguaggio artistico;

A chi ha già una conoscenza tecnica di base e vuole riprendere e migliorare;

A chi desidera imparare qualcosa di nuovo in compagnia, condividendo esperienze e risultati

Per informazioni: orientamento@novaliaarte.net – cell. 3519553840