Al Museo Naturalistico del Po di Revello il laboratorio didattico "Mangiatoie, che passione!"

Domenica 8 gennaio, presso il Museo Naturalistico del Fiume Po in piazza Denina 5 a Revello, si svolge “Mangiatoie, che passione!”, un laboratorio didattico per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni di età.

Nel pieno dell’inverno per i piccoli uccelli è più complicato trovare il cibo necessario: per questo costruire una mangiatoia e renderla accessibile negli spazi esterni della propria abitazione può aiutare i nostri amici dal becco a punta a superare più facilmente la stagione fredda. Nel laboratorio verranno fornite semplici ma efficaci indicazioni per costruire una mangiatoia a partire da un comunissimo cartoccio del latte in tetrapak.

Il laboratorio è proposto dal Parco del Monviso, con la collaborazione dell’Associazione Itur, responsabile delle attività di educazione ambientale promosse dall’Ente.

La partecipazione è gratuita, l’evento si svolgerà in due turni alle ore 14.30 e alle ore 16.30. Per partecipare è necessario iscriversi al link www.eventbrite.it/e/biglietti-mangiatoie-che-passione-493715445187; ciascun partecipante dovrà portare con sé un tetrapak vuoto e pulito.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.

«Ripartiamo anche quest’anno – dichiara il presidente del Parco del Monviso, Dario Miretti – con le attività creative e didattiche per famiglie con bambini presso il nostro Museo di Revello: queste iniziative, che mescolano con grande equilibrio il gioco e l’apprendimento, si affiancano al programma di educazione ambientale nelle scuole che il Parco del Monviso propone ogni anno per stimolare nei bambini e nei ragazzi la conoscenza della natura e delle sue tante curiosità».

Con questo laboratorio si inaugura un ciclo di attività che, a cadenza mensile e fino a giugno, si svolgeranno nei locali del Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello o nelle sue vicinanze: il prossimo appuntamento, dedicato al Carnevale, è in calendario domenica 19 febbraio.