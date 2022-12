Alla scuola primaria di Villar San Costanzo 6 bellissimi laboratori natalizi

6 tappe per un laboratorio pensato in occasione del Natale, di condivisione, scoperta e bellezza.

La scorsa settimana, presso la scuola primaria di Villar San Costanzo sono dati organizzati due appuntamenti pomeridiani, lunedì 12 e mercoledì 14 dicembre, rivolti ai bambini. Un divertente percorso a tappe, aperto anche a tutti i bimbi dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia, per conoscere in questo modo la scuola primaria.

Accompagnati ognuno da un genitore e con la presenza delle insegnanti, i piccoli alunni si sono cimentati in un laboratorio di decorazioni, in creazioni di pasta e sale, nella lettura animata, nelle emozioni di una stanza magica o stanza dei sogni, nel laboratorio pacco regalo ed in una gustosa tappa merenda offerta dal comune.

A tutti i bambini, ad inizio percorso, è stata consegnata una scheda sulla quale, terminate le attività, è stato messo un simpatico timbro. Un’iniziativa che più di tutto ha saputo valorizzare la bellezza delle interazioni.

Ogni bambino, infatti, ha scoperto se stesso e le proprie emozioni, ma è stato anche a contatto con le emozioni degli altri bimbi, della sua età, più grandi o più piccoli, e con gli adulti. Tra colori e luci, così, la meraviglia e la magia dello stare insieme.