Ottimo successo dei workshop aziendali al Vallauri di Fossano

Nella mattinata dello scorso martedì 6 dicembre 2022 si sono tenuti presso l’IIS Vallauri di Fossano i workshop aziendali (i cosiddetti elevator pitch aziendali), una tradizione dell’istituto che costituisce un momento molto importante di incontro tra i suoi allievi e il mondo imprenditoriale del territorio. Si tratta infatti di un’occasione in cui le molte aziende interessate – in tutto si tratta di ben 173 aziende – hanno avuto la possibilità di presentarsi agli allievi delle classi quinte, che possono così capire meglio e valutare le possibilità di sbocco lavorativo dopo la fine degli studi presso il Vallauri.

L’attività ha coinvolto tutti gli indirizzi: informatica, elettronica ed elettrotecnica, turismo, meccanica, meccatronica, energia, amministrazione finanza e marketing. Gli incontri sono avvenuti in differenti aule dell’istituto, divisi per settori di studio, in modo che la corrispondenza sia ottimale: ovviamente un’azienda può presentarsi a più settori di studio se presenta profili diversi per indirizzi differenti. Una novità di quest’anno, mutuata dall’indirizzo meccanico che già operava in questo senso, è stata quella di organizzare gli incontri anche per area geografica di residenza degli allievi, in modo che – ad esempio – le aziende della zona di Bra-Alba possano incontrare gli allievi di quel territorio.

La scelta è stata molto apprezzata dalle aziende, perché naturalmente migliora la probabilità di un match efficace sotto il profilo lavorativo. Anche gli studenti hanno molto apprezzato l’efficacia dell’evento e la possibilità di conoscere possibilità future per la propria occupazione che non sapevano, a volte non così scontate. Ad aprile ci sarà poi una seconda occasione di incontro tra studenti delle quinte e aziende, in questo caso con una serie di colloqui individuali e/o assessment, per personalizzare maggiormente l’incontro lavorativo ormai imminente. I workshop aziendali costituiscono quindi, insieme a molti altri aspetti, uno dei punti strategici con cui il Vallauri raggiunge la sua alta efficacia nei risultati di impiego post-diploma (da tempo stabilmente prima scuola in provincia di Cuneo secondo le indagini Eduscopio della Fondazione Agnelli, sia nell’indirizzo tecnico che in quello economico).