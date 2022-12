Dall'Avis di Borgo un concentratore di ossigeno per la Residenza Padre Fantino

Sabato 17 dicembre la sezione Avis di Borgo San Dalmazzo, con la partecipazione della Banca di Caraglio, ha donato un concentratore di ossigeno alla Residenza Padre Fantino.

Presenti la sindaca Roberta Robbione, l'assessore Michela Galvagno, il presidente Avis Renzo Fronti, la consigliera della BCC Caraglio Emanuela Bertone, oltre ai responsabili della struttura.

Dopo l'interruzione, dovuta al covid, il direttivo dell'Avis di Borgo ha ripreso la consueta visita con Babbo Natale per portare alcuni doni agli ospiti della struttura. Quest'anno però è giunta una richiesta particolare, la possibilità di avere un concentratore di ossigeno.

Il direttivo si è subito attivato e ha esteso la partecipazione alla spesa alla BCC di Caraglio che in tempi rapidi si è resa disponibile e oggi la struttura è stata omaggiata di questo importante presidio medico.

La festa è stata allietata dal suono della fisarmonica di "Brunori e la chitarra di Luciano" oltre ai canti Gospel del coro di Cuneo che hanno portato un momento di allegria e spensieratezza agli ospiti.

La direzione della casa di riposo ringrazia tutti per la partecipazione, "in particolare l'AVIS e la banca di Caraglio per il dono importante ricevuto".