Prosegue, in corso Giolitti a Cuneo, la distribuzione di abiti del gruppo 'La via della felicità'

Prosegue anche nei prossimi giorni la distribuzione di abiti ai soggiornanti che potrebbero averne bisogno. Nella giornata di Mercoledì 21 dicembre in corso Giolitti 29 i volontari del gruppo 'La via della felicità', ospitati dal Centro Dianetics Cuneo, hanno accolto varie persone bisognose e distribuito loro un buon numero di capi di abbigliamento.



Sarà ancora possibile, per chi ha necessità, ricevere i capi di abbigliamento rimasti , fino ad esurimento, chiamando il 3479936592.



"Abbiamo già distribuito una discreta quantità di capi di abbigliamento, tutti in eccellenti condizioni, a membri di famiglie che ne hanno effettivamente bisogno - spiega Claudio Balestra coordinatore del gruppo e dell'iniziativa - . Ci ispiriamo alla guida al buon senso scritta da L. Ron Hubbard dalla quale prende il nome il nostro gruppo. In particolare, in un momento difficile per questa zona, crediamo che qualsiasi gesto di sincera accoglienza e disponibilità ad aiutarsi vicendevolmente possa essere un valido contributo a ridurre le tensioni e migliorare la qualità della vita assieme."



Il gruppo è attivo a Cuneo da sette anni ed in particolare si occupa di diffondere gratuitamente l'opuscolo, tradotto in quasi 100 lingue, contenente 21 consigli pratici per una vita e una convivenza migliore.