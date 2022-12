Giochi Invernali Special Olympics: Amico Sport protagonista a Sappada

Il freddo glaciale non ha fermato i 12 atleti degli sport invernali di Amico Sport ASD APS impiegati da giovedì 15 a domenica 18 dicembre nei XXXIV Giochi Invernali Special Olympics; la voglia di ritrovare gli amici delle altre realtà sportive italiane e di gareggiare, nonostante una sola “toccata” di neve prima dell’evento, insieme al calore dei tanti volontari e supporter, hanno reso questi giorni indimenticabili per ognuno di loro.

Neve, tanta neve, temperature quindi molto fredde, ma anche tante gare, tante medaglie conquistate e tanto divertimento messo in valigia per il ritorno a Cuneo; questi i cuneesi che sono scesi in pista nello sci nordico e nella corsa con le racchette da neve unificati: Sergio Balbis, Anthony Moletti, Fabio Testa, Marco Cravero, Mara Rodengo, Valentina Verra, Paola Begliarlo, Donatella Dardanelli, Nicola Dalmasso, Valerio Selleri, Davide Peirone e Samuele Borgna.

Questo tipo di manifestazioni sono rese possibili grazie alla disponibilità dei tanti volontari e dei tecnici di ciascuna società; impegnati a Sappada per Amico Sport, vi erano Sergio Brunetto, Mario Testa, Laura Quatruccio e Katia Quebella.

La stessa Quatruccio commenta così la spedizione: “Talmente sono state tante le medaglie conquistate dai nostri ragazzi, che ho perso il conto; è stata sicuramente una bellissima edizione, anche perché la cerimonia di chiusura ha visto lo spettacolo dei maestri di sci che hanno colorato con fiaccole tricolore la notte di Sappada, scendendo a valle. Per i nostri ragazzi è sempre bellissimo partecipare a queste manifestazioni; un vero peccato per Alessio Marchiò che non ha potuto partecipare causa influenza.”

Ora è tempo di dedicarsi alle festività, ma i prossimi eventi Special Olympics sono già dietro l’angolo per tutti gli atleti “targati” Amico Sport e bisogna assolutamente mantenere la forma fisica attuale.