Auguri a Radio Piemonte Sound e Amica Radio che oggi compiono 46 anni

Quarantasei anni e non sentirli.

Un traguardo importante per una radio locale in uno scenario completamente cambiato e sempre con nuove sfide all’orizzonte. Un futuro che affonda saldamente le sue radici nel territorio. Le prime prove tecniche di trasmissione a Limone Piemonte, siamo negli anni Settanta, il 22 dicembre 76, per arrivare a oggi.

E Targatocn non è voluto mancare alla giornata di festa che si sta vivendo oggi negli studi di Radio Piemonte Sound e Amica Radio, tra le emittenti locali italiane più longeve assolutamente capaci di tenere testa ai network per la loro peculiarità di essere sempre “locale” attraverso il racconto quotidiano di quanto accade dalla cronaca allo sport passando per i grandi eventi negli appositi spazi come rotocalchi, notiziari, programmi d’attualità e approfondimento giornalistico, ma anche d’intrattenimento.

Tanti gli ospiti di Luisella Mellino, Carmen Musilli e Federica Alberti. Gli amici di questa radio dalla vocazione locale , capace di raccontare il territorio a 360 gradi con rubriche, notiziari, approfondimenti, programmi in diretta dallo sport all’intrattenimento.