Statale del Colle di Tenda, torna la circolazione ad anello verso gli impianti: riaperta la strada fino al vecchio semaforo

La strada statale 20 del Colle di tenda riapre dal km 108+500 al km 107. Praticamente, riapre quel chilometro e mezzo di strada che arriva fino all'imbocco del tunnel e che, fino a ieri, era sbarrato.

La riapertura è in vigore da oggi 22 dicembre come richiesto dal Comune di Limone Piemonte e come da ordinanza di Anas.

Viene quindi ripristinato il collegamento ad anello, esattamente come prima dell'alluvione. Per raggiungere gli impianti si sale quindi dalla comunale e si scende, quindi solo in direzione Tenda-Limone, dalla strada statale.

Un buon segno per la riapertura del tunnel, confermata ad ottobre 2023, quindi tra 10 mesi. Nel frattempo, arriva qualche indiscrezione dal territorio: per il prossimo mese di gennaio sarebbe previsto l'avvio dei lavori per la realizzazione del ponte sul Rio della Cà, a scavalco della grande frana che si è aperta oltre la galleria, lato francese.