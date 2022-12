Volley A2/F - UFFICIALE: l'ottavo di Coppa Italia tra la Lpm Bam Mondovì e il Montecchio si anticipa al 30 dicembre

Ora è ufficiale! La trasferta delle Pumine di coach Bibo Solforati in casa della Futura Busto Arsizio, in programma il prossimo 26 dicembre, non sarà l'ultima gara del Puma nel 2022. In serata, infatti, è giunto l'ok definitivo per la disputa di Ipag Montecchio-Lpm Bam Mondovì, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, per il 30 dicembre alle ore 19,30.

Le monregalesi avrebbero dovuto affrontare il Montecchio l'11 gennaio, ma le due società si sono accordate per anticipare il match e rendere così meno "folto" il già fitto calendario degli impegni previsto mese di gennaio. Il match si disputerà al "Palaferroli" di San Bonifacio in gara secca e la vincente raggiungerà nei quarti la Banca Valsabbina Millenium Brescia. Al momento tutti gli altri match degli ottavi sono stati confermati per le date inizialmente programmate e cioè tra l'11 e il 12 gennaio.