Volley, Cuneo candidata ad ospitare la Final Four di Coppa Italia di serie A2 maschile

L'impianto di San Rocco Castagnaretta potrebbe tornare ad ospitare una Finale di pallavolo: la società Cuneo Volley si è candidata ad ospitare la Final Four di Coppa Italia serie A2 maschile, che quest'anno torna alla vecchia formula.

Dopo la gara secca nei Quarti (si disputerà giovedì 29 dicembre), le quattro squadre classificate si ritroveranno infatti in una due giorni, al termine della quale si assegnerà la Coppa. La calendarizzazione dell'evento è ancora da definire.

La notizia è stata annunciata ieri sera, mercoledì 21 dicembre, dal presidente Gabriele Costamagna durante l'apericena di Natale che la società ha organizzato presso i palasport: presenti giocatori, staff, soci e tutti gli sponsor.

Un incontro informale, voluto dalla società per permettere a tutti di "fare business", come ha detto lo stesso Costamagna.

Tra le altre cose il presidente ha annunciato la candidatura di Cuneo quale sede della prossima Final Four: "Questo impianto da troppo tempo non sta assaporando l'aria del grande evento, qual è appunto una Final Four: due giorni durante i quali si confronteranno le migliori squadre del campionato".

Per avere la certezza dell'assegnazione Cuneo dovrà però prima passare dal campo e battere Vibo Valentia, l'altra società candidata ad organizzare l'evento ed avversaria dei piemontesi nel difficile Quarto di Finale.

Chi si aggiudicherà la sfida avrà l'onere, ma soprattutto l'onore di ospitare la Final Fuor di A2.