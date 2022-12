Volley maschile A3: il Monge Gerbaudo Savigliano attende Brugherio alla viglia di Natale

Una vigilia di Natale atipica, che sarà anche un bel modo per scambiarsi gli auguri di buone feste. Il Monge-Gerbaudo Savigliano chiude il suo 2022 ospitando il 24 dicembre alle ore 18 la Gamma Chimica Brugherio, nella prima giornata di ritorno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. Il Pala San Giorgio, quindi, si vestirà a festa, con i biancoblu chiamati a coronare al meglio una prima parte di stagione davvero di alto livello.

L’avversario. Avranno però lo stesso obiettivo anche i “Diavoli Rosa” lombardi, che si presentano a Cavallermaggiore dopo il bel successo al tie-break ottenuto contro Bologna, al termine di un match interminabile. I ragazzi di coach Marzola occupano attualmente la decima posizione in classifica con 14 punti, frutto di cinque successi, di cui tre al quinto set, e otto sconfitte. Il loro punto di forza? La gioventù, che porta in dote spensieratezza, spesso decisiva quando il gioco si fa duro. Dal punto di vista tecnico, occhi puntati su Van Solkema, banda da 24 punti contro la Geetit, che già all’andata fece molto male a Savigliano, soprattutto al servizio. Nelle rotazioni della Gamma Chimica, intanto, è rientrato anche Barotto, opposto che all’esordio contro Dutto e compagni fu pressoché devastante, con 26 punti totali.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. I ragazzi di coach Lorenzo Simeon, reduci da quattro successi consecutivi, hanno un obiettivo ben preciso: trovare la cinquina, per chiudere il 2022 in scia delle prime due posizioni, con Pineto e Fano che saranno messe di fronte, e con una solida terza piazza. Servirà, però, una grande prova, come confermato dal libero Paolo Rabbia: “Sarà una partita complicata, perché, nonostante la loro giovane età, hanno grande fisico e riescono ad esprimere picchi molto alti di pallavolo, come dimostrato nell’ultimo turno contro Bologna. Dovremo fare attenzione e fare tesoro della sconfitta dell’andata, quando perdemmo 3-2 al termine di una partita combattuta. Vogliamo sicuramente prenderci la rivincita, per chiudere al meglio il 2022. In più, cercheremo di dare continuità ai risultati”.

I precedenti. Per la prima volta della stagione, Savigliano affronta una compagine contro cui ha già giocato almeno tre partite, essendoci il precedente del girone d’andata. In quell’occasione, i giovani milanesi s’imposero in cinque set, contro un Monge-Gerbaudo ancora alle prese con l’infortunio di Marco Spagnol. Il bilancio della scorsa stagione è, invece, in perfetta parità: all’andata la spuntarono i cuneesi per 3-1, risultato replicato a parti invertite al ritorno da Brugherio.I biglietti. Fino alle ore 16 di sabato 24 dicembre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Gamma Chimica Brugherio sulla piattaforma Liveticket.it. In alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. La partita sarà trasmessa in diretta su YouTube, al canale ufficiale della Lega Volley.