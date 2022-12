Bagnolo, inaugurata la nuova gestione della farmacia Antico Borgo

Bagnolo, taglio del nastro per la nuova gestione della farmacia Antico Borgo

Cerimonia di inaugurazione, sabato scorso, della nuova gestione della Farmacia Antico Borgo, a Bagnolo Piemonte.

Alla presenza di tanti cittadini e non solo, le tre farmaciste hanno tagliato il nastro insieme al vicesindaco Chiaffredo Maurino, all’assessore Cristina Albertengo del comune di Bagnolo, al parroco don Osvaldo e don Carlo, che ha impartito la benedizione all'attività.

Il nuovo team è composto dalla dottoressa Monica Brero, già titolare nella passata gestione, con oltre venticinque anni di esperienza e provata professionalità, dalle dottoresse Elena Merenda contitolare ed Elisabetta Carle, "giovani, preparate e determinate, pronte ad offrire un nuovo servizio alle persone, non solo per il capoluogo ma per tutto il territorio".

La posizione della farmacia rimane invariata, in corso Vittorio Emanuele III n 10, nel centro del paese, per essere più vicina ai bisogni della gente.

E’ una moderna farmacia dove i clienti possono trovare, oltre ai farmaci soggetti a prescrizione medica, un vasto assortimento di prodotti farmaceutici da banco, integratori, cosmetici e per il make-up, per l’igiene, il benessere e la bellezza della persona, articoli per la mamma, il bambino e veterinari.

Tra i servizi che vengono proposti ci sono le autoanalisi del sangue, l’holter cardiaco e pressorio, la pesata impedenziometrica, la misurazione della pressione sanguigna, oltre a test diagnostici, tamponi molecolari, vaccinazioni antinfluenzali e Covid-19, noleggio apparecchi sanitari, misurazione della pressione oculare, MOC (densitometria ossea); vengono inoltre organizzate giornate dedicate a temi su salute e benessere.

L’obiettivo della nuova gestione è quello di offrire servizi di informazione sanitaria, per rendere più efficaci le terapie prescritte dal medico, per incoraggiare le persone a migliorare la propria qualità della vita dall’utilizzo dei medicinali agli integratori, alla cura della persona, all’alimentazione dai neonati agli anziani; superando il concetto di fornitore cliente ma efficientamento della qualità del servizio ed infondere fiducia, offrendo prodotti validi e sicuri, nel rispetto totale della privacy.