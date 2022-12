Saluzzo, inaugurate le nuove aule del Soleri Bertoni, attese da oltre un decennio

Saluzzo, inaugurate le sei aule del Soleri Bertoni nella manica al secondo piano della ex Caserma Musso

Dopo anni di attesa, oltre un decennio e una lunga lista di incontri, lettere, telefonate, impegni presi informali e ufficiali, il penultimo step di ristrutturazione dell’istituto Soleri Bertoni, si è concluso.

Inaugurate le sei aule destinate alla sezione Bertoni dell’Istituto, al secondo piano piano della ex Caserma, lungo la manica di corso Piemonte.

Da novembre, gli studenti che prima si alternavano in altre aule e in anni precedenti in Apm, sono a lezione nei nuovi ambienti.

Manca ancora l’aula magna, sempre nella stessa manica dell’ ex edificio militare che ospita inoltre la nuova biblioteca civica Rolfi, la Fondazione Bertoni, associazioni, lo Spazio giovani ed si configura come il nuovo polo socioculturale “Il Quartiere”.

Con l'ultimazione dei lavori, si aggiunge un altro tassello al polo e "si rafforza l’identità di fulcro scolastico del territorio" parole del sindaco Mauro Calderoni presente con l’assessore alle Politiche scolastiche Fiammetta Rosso.



Il taglio del nastro, salutato con soddisfazione dalla dirigente Alessandra Tugnoli, ha visto la partecipazione Davide Sannazzaro consigliere della Provincia, Ente a cui sono in carico i lavori ( un milione e mezzo l’investimento complessivo).

"Sono felice di consegnare ai ragazzi uno nuovo spazio sicuro, salubre, funzionale “ "ora tocca a voi dargli vita”.

Presenti il presidente della Fondazione Cr Saluzzo, Marco Piccat, il capitano dei Carabinieri Davide Basso e il luogotenente Fabrizio Giordano, oltre ad insegnanti ed allievi del Bertoni.

Nell’occasione inaugurale l’aula di musica, dove si è svolta l’esibizione di coro e ballo diretta da Enrico Miolano, è stata intitolata allo studente del Soleri Bertoni Massimo Giulio, deceduto tragicamente a Carmagnola, nel febbraio scorso.