Affidato l'incarico professionale per l'iter progettuale del Museo del Fungo di Ceva

Era un sogno nel cassetto, ora diventa realtà. È stato avviato l’iter concreto per la realizzazione del Museo del Fungo di Ceva, un progetto di grande respiro, che vede al lavoro, in stretta collaborazione, da oltre tre anni il Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo – Peyronel” e il Comune di Ceva.

La sede del Museo è stata individuata, da tempo, nel convento dei Cappuccini, chiuso dal 2012 e messo a disposizione del Comune dalla Provincia dei Frati Cappuccini di Torino con la forma del comodato. E nel giugno 2021 c’è stato il primo step dell’opera, con l’inaugurazione del Giardino botanico e la sua intitolazione a frate Francesco Maria Bono, che al convento cebano ha dedicato gran parte dell’esistenza, fino alla morte, avvenuta nel giugno 2011. A settembre 2022, in occasione della Mostra del Fungo, è stato poi inaugurato il “Chiostro delle erbe”, dedicato a Riccardo “Dado” Luciano.

Ed ecco, ora, un tassello fondamentale, la pietra angolare che dà avvio al progetto: l’affidamento dell’incarico professionale per la “redazione del master plan e la prima porzione di progettazione esecutiva e direzione dei lavori per l'allestimento degli spazi e delle strutture espositive del Museo del Fungo”. Così riporta la determina (già pubblicata in albo pretorio) del Comune di Ceva. Incarico affidato ai professionisti dell’Officina delle Idee di Torino, che garantiscono un profilo di altissima qualità, come dimostra l’impressionante curriculum.

Il progetto è interamente finanziato e, tempi tecnici permettendo, i lavori andranno in appalto a inizio anno.

“E’ una grande soddisfazione vedere concretizzarsi i primi risultati di un vero lavoro di squadra, nel quale collaborano persone di alto profilo, con impegno e disponibilità - dice il sindaco di Ceva, Vincenzo Bezzone - . Ringrazio, quindi, tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito a raggiungere questo primo risultato, che mi auguro possa poi trasformarsi e completarsi in una realtà straordinaria”.

Aggiunge il vicesindaco, Lorenzo Alliani: “L'idea del Museo del Fungo sta prendendo forma e sostanza. Il progetto strutturale nel convento dei Cappuccini dell'architetto Lorenzo Ferro Forte lo avevamo già approvato in Giunta comunale, ora si aggiunge un fattore che farà fare il salto di qualità alla progettazione con il Piano per l'allestimento museale affidato all'arch. Diego Giachello. Non vediamo l'ora di partire con i lavori, perchè sono sempre più convinto che sia una importante opportunità per Ceva che la renderà più attrattiva e, perchè no, più bella”.