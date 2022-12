Cuneo: la prossima settimana il mercato dei Bovini al Miac si svolgerà di martedì

Cambia eccezionalmente il giorno del mercato dei capi bovini che si svolge al Mercato Ingrosso Agroalimentare Cuneo (MIAC).

L’appuntamento, tradizionalmente in programma ogni lunedì, la prossima settimana, cadendo il 26 dicembre, giorno festivo di Santo Stefano, slitterà di 24 ore.

Il mercato, punto di riferimento per gli operatori del settore, si svolgerà martedì 27 dicembre, con l’inizio delle contrattazioni fissato, come sempre, alle ore 7. Appuntamento in via Bra, in frazione Ronchi, a Cuneo.