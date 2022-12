"Il 2022 si è confermato l'anno della ripartenza. L'obiettivo ora è di guardare avanti"

Si è tenuta oggi, al Foro Boario di San Damiano d’Asti, l’Assemblea dei soci di fine anno dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Punto principale all’ordine del giorno è stata la discussione del piano attività previsto per il 2023 e il 2024, con una serie di obiettivi, strategie e progetti di cui l’ATL intende farsi carico nei prossimi mesi e che sono espressione delle politiche di innovazione e promozione del settore turistico su tutto il territorio di Langhe Monferrato Roero.

Un territorio che, contando oggi oltre 11 mila addetti, ha nel turismo un settore chiave e trainante in termini occupazionali, di economia e di Pil. Con la consapevolezza del ruolo strategico nella valorizzazione e nello sviluppo della destinazione, per essere competitivi e affrontare insieme le nuove sfide di un mondo in continua evoluzione, l’Ente Turismo ha individuato quattro assi fondamentali su cui indirizzare le attività a partire già dalle prime settimane dell’anno nuovo: la sostenibilità non solo come tutela del patrimonio ambientale, ma come salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni, delle tipicità e dei servizi rivolti ai turisti e ai residenti, l’ideazione e la redazione di un piano prodotti che risponda alla segmentazione dei mercati, la trasformazione digitale partendo dall’infrastruttura interna all’Ente e sul territorio con focus specifici per gli stakeholders e la formazione a vari livelli, sia in ambito tecnico che culturale, prevedendo percorsi dedicati per il personale interno (che sono già stati avviati nelle ultime settimane) e per gli operatori del settore.