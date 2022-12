Pontechianale, a Santo Stefano 26 aprono gli impianti di Pineta Nord

In attesa dell'allaccio definitivo della corrente elettrica, l'amministrazione comunale di Pontechianale ha disposto l'affitto di un generatore, arrivato questa mattina, venerdì 23, a Pontechianale.

Il gestore della stazione sciistica del paese del lago in alta valle Varaita, Massimo Giusiano, è già al lavoro con il suo staff per garantire l'apertura degli impianti di Pineta Nord, come da programma, lunedì 26 di dicembre.

Saranno quindi accessibili da inizio settimana la sciovia e il tapis roulant del campo base.

Purtroppo non vi sono, invece, ancora le condizioni adeguate per poter aprire la pista della seggiovia.