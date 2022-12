Villanova Mondovì: rotonda provvisoria per mettere in sicurezza l'incrocio tra la SP37 e via XX Settembre

Come annunciato nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione tra la Provincia di Cuneo e il comune di Villanova Mondovì, ha ufficialmente preso forma il progetto di messa in sicurezza dell'incrocio tra la provinciale 37 (via Torino) e via XX Settembre.

Si tratta del primo step di un progetto più ampio che prevede l'intervento anche sull'intersezione tra la provinciale e via Fratelli Biscia.

"L'obiettivo dell'amministrazione - commenta il sindaco Michelangelo Turco - era quello di intervenire per ridurre la velocità di percorrenza in questo tratto stradale che, negli anni purtroppo, è stato teatro di diversi incidenti, anche mortali. Siamo contenti che con la collaborazione della Provincia i lavori siano stati effettuati prima di Natale, un intervento importante per rendere più sicura la zona anche in relazione alla presenza della fermata dell'autobus per gli studenti e la presenza del palazzetto sportivo. Il passo successivo, che completerà l'opera, sarà intervenire anche sull'incrocio che porta a Madonna del Pasco".

In precedenza il Comune di Villanova aveva già adottato alcuni accorgimenti per rendere più sicuro il tratto stradale: passaggi pedonali illuminati, installazione di velobox, frequenti pattugliamenti, ma tutto questo non basta.

La Provincia è quindi intervenuta tramite un tavolo di confronto tecnico-amministrativo con il Comune di Villanova Mondovì per arrivare a un progetto di fattibilità tecnica e economica e a una soluzione provvisoria propedeutica alla realizzazione definitiva di un’intersezione a rotatoria.

“La realizzazione della rotonda provvisoria all’incrocio tra la SP 37 e via XX settembre non è che il primo passo di un più ampio progetto di messa in sicurezza di un importante asse viario di competenza provinciale come quello in questione" - dichiara il consigliere provinciale Pietro Danna - "abbiamo, infatti, predisposto un progetto che prevede altresì la realizzazione di una rotatoria nel vicino incrocio con la strada provinciale 243 che porta a Madonna del Pasco. In tal senso siamo già al lavoro con la amministrazione comunale, che ringrazio, per determinare costi e tempistiche dell’intervento complessivo, che rappresenta per noi una priorità. L’iter, anche per motivazioni economiche, procederà per gradi mediante la realizzazione prima di rotonde provvisorie e poi della loro versione definitiva, con attenzione a mantenere sempre in sicurezza l’area di intervento".

Il progetto è stato affidato al geometra Giuseppe Bottero e poi esaminato dall’ufficio tecnico della Provincia di Cuneo (Sezione di Mondovì). Per l'intervento la Provincia ha stanziato circa 90mila euro, ma il costo dell'intervento complessivo dipenderà anche dai rincari nei costi delle materie prima, mentre il Comune di Villanova Mondovì ha già elargito un contributo di circa 12.500 euro per il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera. Il tutto è stato reso possibile da una collaborazione in convenzione tra i due enti.

La rotatoria provvisoria, come detto, ha lo scopo di mettere in sicurezza l'incrocio e ha previsto la rimozione del palo dell'illuminazione pubblica nell'incrocio con via XX Settembre, la demolizione dei cordoli e dell'isola spartitraffico presente nell'incrocio e la realizzazione di nuova illuminazione pubblica. Il progetto include inoltre la sostituzione con nuovi pali di illuminazione all'incrocio tra la strada provinciale 37 e via del Mulino, al passaggio pedonale sulla provinciale all'incrocio di via del Mulino, alla rotatoria con via XX Settembre e nel tratto stradale verso Villanova in prossimità degli accessi di via Torino 15-17.

La rotatoria provvisoria è stata in questi giorni delimitata con barriere “new jersey” e nuova segnaletica orizzontale.