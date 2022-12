Deceduta Margherita Armando, infermiera originaria di Madonna dell'Olmo

Ieri 22 dicembre 2022 è mancata improvvisamente all’affetto dei suoi cari Margherita Armando in Bahier.

Ne danno il triste annuncio il marito Patrick, i figli Livia con Sebastien Michel e Marco con Jessica Bahier; i fratelli Francesco, Giacomo e Giovanni con le famiglie e i nipoti tutti.

Originaria di Madonna Dell’Olmo, infermiera in pensione, si era trasferita da giovane in Francia a Ernèe (Mayenne) dove ha vissuto per tutta la vita.

La cerimonia religiosa sarà celebrata mercoledì 28 dicembre 2022 nella chiesa di Notre Dame d’Ernèe.

Chiunque volesse lasciare un messaggio di vicinanza può scrivere all’indirizzo e-mail bisaltacuneo@yahoo.fr