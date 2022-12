Che fine ha fatto Simone Muratore di Villafalletto?

Chi è Simone Muratore?

Gli esordi

Simone Muratore, nato a Cuneo il 30 maggio del 1998, è un centrocampista di 24 anni attualmente in forza all’Atalanta di Giampiero Gasperini. Cresciuto inizialmente nelle giovanili del Saluzzo, passa a soli tredici anni in quelle della Juventus e, nonostante due infortuni al legamento crociato, riesce a mettersi in mostra nel campionato primavera fino ad essere promosso in prima squadra da Sarri. Il tecnico toscano lo fa esordire prima in Champions, (nel 2019 contro il Leverkusen) e poi in campionato, il 26 giugno 2020 nella vittoria contro il Lecce per 4-0.

La plusvalenza

Dopo gli esordi nella Juventus di Sarri e Ronaldo, Muratore viene ceduto nell’estate del 2020 all’Atalanta, per una cifra di 7 milioni di euro. L’investimento, fatto dalla società di Percassi e la relativa plusvalenza della Juventus, per un giocatore con appena 164 minuti di esperienza in Serie A, hanno suscitato qualche dubbio, tanto da arrivare a parlarne anche il quotidiano calcioefinanza.it. Un tema, quello delle plusvalenze, che purtroppo tornerà in auge a novembre 2022, fino a provocare lo scioglimento dell’intero Cda bianconero. Nonostante lo scetticismo iniziale però, a Bergamo hanno la speranza dell'ennesimo giovane in rampa di lancio alla corte di Giampiero Gasperini, e invece, nello stesso settembre, il giovane centrocampista cuneese viene ceduto in prestito in Serie B alla Reggiana, dove non vivrà una stagione esaltante e collezionerà appena 25 presenze e due gol. Nel 2021/2022 invece, viene ceduto in prestito al Tondela, in Portogallo, ma l’esperienza nel campionato lusitano è condizionata da problemi di salute, che lo obbligano al rientro in Italia.

Il ritorno nell’Atalanta 2022/2023

Nella stagione 2022/2023 torna a far parte della rosa dell’Atalanta e chissà che qualche ragazzo cuneese, un po ' per simpatia e un pò per scommessa, non l’abbia acquistato al fantacalcio, inserendolo nella propria lista di centrocampisti. Fino alla pausa Mondiale però, nessuna presenza nel massimo campionato italiano per quella che è stata la giovane promessa del piccolo comune di Villafalletto.

L’Atalanta senza Muratore

Intanto, la squadra di Gasperini, dopo l'8^ posto dello scorso campionato e le precedenti 3 partecipazioni consecutive in Champions, spera di riconquistare un posto tra le prime 4, per ottenere nuovamente la qualificazione alla massima competizione europea. Tuttavia, dopo un inizio di campionato che ha visto l'Atalanta lottare anche per il primato, i bergamaschi hanno avuto un calo di rendimento e, prima della sosta, sono scivolati al 6^ posto a soli 3 punti dalla Lazio 4^ in classifica. Gli appassionati di statistiche sul calcio sanno benissimo che la Dea ha chiuso il 2022 con 5 sconfitte nelle ultime 6 partite. La squadra allenata da Sarri ha dalla sua il vantaggio di poter contare su un bomber come Immobile, mentre Gasperini spera di ritrovare le reti di Zapata e Muriel, oltre a quelle del solito Lookman.

E Muratore ritroverà spazio nell’Atalanta?

Anche se Muratore si era dichiarato felice di poter lavorare con mister Gasperini già due anni fa, in realtà è solo a partire da questa stagione che ha potuto allenarsi con continuità a Zingonia. La speranza è che il Gasp, anche lui piemontese, ricordi ancora le parole di Muratore al momento del suo primo arrivo a Bergamo, e decida di dargli qualche chance nella seconda parte di campionato, quando i rientranti dal Qatar, De Roon e Koopmeiners, potrebbero aver bisogno di rifiatare.

Le parole di Muratore nel 2020: “L’Atalanta rappresenta per me una grande occasione ed ho intenzione di dare il massimo per ripagare la fiducia che la società ha dimostrato di avere nei miei confronti. Quello che l’Atalanta sta facendo in campionato ed in Europa è sotto gli occhi di tutti, sono veramente felice di poter indossare questa maglia. Adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con mister Gasperini e con i miei nuovi compagni”.