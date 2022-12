eVISO: agenzia di rating certifica la solidità finanziaria in classe A3.1

eVISO S.p.A. società digitale che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) ha ottenuto dall’agenzia specializzata Cerved Rating Agency S.p.A. il rating A3.1 (equivalente a A- di S&P’s e FITCH e A3 di MOODY’S). Si tratta del settimo anno in cui eVISO (prima società con sede in provincia di Cuneo quotata sul mercato EGM) è assegnataria di un rating emesso da Cerved Rating Agency, con risultati crescenti.

La conferma del rating è legata principalmente alla capacità di eVISO di aver dimostrato i seguenti fattori: (i) uno strutturato sistema di governance che ha garantito un puntuale presidio dei rischi aziendali, in primis credito e liquidità; (ii) una struttura finanziaria equilibrata in grado di gestire il maggior fabbisogno operativo determinato dall’aumento dei prezzi delle commodities.

Secondo Cerved Rating Agency, pur a fronte dell’incertezza che tuttora contraddistingue il mercato di riferimento, per i prossimi 12 mesi non è previsto un peggioramento dell’attuale profilo di rischio, in funzione di un consistente buffer di liquidità a disposizione (superiore a €12 mln a Nov22) e di un più stretto monitoraggio della solvibilità del portafoglio clienti, a fronte dell’aumento del rischio di credito riscontrato anche a livello settoriale.

eVISO ha dimostrato, pur a fronte di una crescita dei volumi di business, di essere in grado di mitigare gli impatti sulla sostenibilità finanziaria derivanti dal significativo aumento dei prezzi delle commodities grazie a: (i) ampliamento delle linee di firma necessarie per rilasciare le dovute garanzie agli operatori istituzionali del sistema elettrico e del gas (in primis GME); (ii) costante presidio del portafoglio crediti e della gestione degli incassi, riuscendo a contenere la crescita del circolante commerciale; (iii) richiesta di depositi cauzionali alla clientela reseller, in parte mitigando l’assorbimento di cassa derivante da richieste di rateizzazione da parte dei clienti.

Gianfranco Sorasio, CEO di eVISO, ha commentato: “Il modello di business di eVISO ha dimostrato di essere robusto in un contesto di mercato sfidante, ottenendo un giudizio di rating equivalente ad “A-“ (S&P’s e FITCH). La conferma del Rating in Area “SICUREZZA” amplifica la nostra attività espansiva sui clienti diretti e resellers permettendo ad eVISO di sostituire, con una semplice dichiarazione, gli importi ingenti di garanzie che sono invece richieste, sotto forma di Fidejussioni bancarie, agli operatori recentemente declassati in aree inferiori alla “SOLVIBILITA’”.

Federica Berardi, CFO di eVISO, ha aggiunto: “Questo traguardo permette ad eVISO un vantaggio competitivo solido di costi e agilità, specialmente in ottica di un 2023 di tassi più elevati degli ultimi 2 anni. Il lavoro svolto quotidianamente è premiato dal giudizio di Cerved Rating Agency che conferma la solidità attuale, ci gratifica e ci fa guardare ad un futuro di crescita”.



Il comunicato di rating completo è pubblicato da Cerved Rating Agency sul sito www.ratingagency.cerved.com.