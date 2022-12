A Cuneo torna il Capodanno in piazza

Ritorna il Capodanno in piazza a Cuneo, l’anno scorso era stato annullato per l’emergenza sanitaria. L’evento si svolgerà in piazza Foro Boario, una delle piazze più caratteristiche della città, giunto alla 17° edizione, organizzato dall’Associazione ALL 4U grazie al patrocinio ed al contributo del Comune di Cuneo - settore manifestazioni e alla collaborazione del locale Open Baladin.



L'inizio è previsto per le 22.30 circa con il concerto dei Borderline RockHits che animeranno la piazza con una scaletta studiata esclusivamente per il Capodanno 2023.



I Borderline sono una band cuneese formata da Fabio Rosso alla batteria, Enrico Gosmar alla chitarra, Marco Giaccardi alla basso, Davide Donadei alla chitarra, Davide Musizzano, la voce.



Lo spirito rock dei grandi successi. Oltre due ore di spettacolo interamente suonato da una band di professionisti da più di quindici anni attivi nel panorama musicale del nord ovest italiano.



Una scaletta che sposa perfettamente i grandi classici, dai Van Halen agli AC/DC, dai Kiss agli U2 passando attraverso rivisitazioni del tutto originali dei successi più radiofonici e ballabili del decennio '70/'80. Per chi ama la grande musica e per chi vuole semplicemente ballare sulle note di canzoni immortali.



Il clou della serata sarà ovviamente lo scoccare della mezzanotte, momento in cui dopo il countdown, sarà offerto ai partecipanti una degustazione di panettone e spumante per festeggiare l’ultimo dell’anno.



Terminato il concerto, direttamente da Radio 105 sarà presente Marco Comollo, un dj con la musica nel sangue che farà divertire tutto il pubblico con le migliori hit del momento. L’ingresso è libero.