Aut aut della Lega a Cirio: "Devi dire se ti ricandidi. Per le Regionali no ad alleanze con il Terzo Polo"

"Pacco" sotto l'albero di Natale per il presidente Alberto Cirio. A lasciarlo il capogruppo regionale della Lega Alberto Preioni, che il giorno dell'antivigilia ha voluto lanciare un messaggio chiaro: "Questa Regione ha Cirio, che è un governatore molto apprezzato e capace. Utimamente ha compiuto 50 anni e deve dire cosa vuole fare da grande, se ricandidarsi".

"Abbiamo persone degne di candidarsi a governatore"

Il Carroccio "giuria" fede a Cirio: se decidesse di fare il bis sono pronti a risostenerlo. A distanza di un anno è mezzo dalle elezioni regionali 2024, il partito vuole però una risposta netta e chiara: "Ti ricandidi o no?". Se Preioni è conscio che alle Politiche di settembre il suo partito ha subito un tracollo, passando dal 34% al 9% dei consensi, sono pronti però a scendere in campo in prima persona con un possibile Presidente targato Lega. "Abbiamo persone degne - ha chiarito Preioni - di candidarsi come governatore". Sicuramente scalpita anche per quest'ultimo ruolo Fratelli d'Italia, considerando che al nord non hanno sinora espresso nessun candidato alla Presidenza. "Chi ha preso il 30% -ammette il capogruppo della Lega - può ambire al ruolo".

No ad alleanze con il Terzo Polo

E sulla coalizione il perimetro resta praticamente il medesimo di quello che ha portato il centrodestra a guidare la Regione. Nessuna possibilità di alleanza con Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda. "Non siamo disposti a stare con ex Segretari o fondatori del Pd" chiarisce il capogruppo per aggiungere: "il centrodestra deve rimanere nel suo campo, senza imbarcare elementi nel centrosinistra". "Torino Bellissima fa un po' di purgatorio"