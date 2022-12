Rom, la Lega: "In Piemonte transito in aree speciali per non più di 3 mesi. Fuori se sfruttano i bimbi"

Rom, la Lega: "In Piemonte transito in aree speciali per non più di 3 mesi"

"La Lega fa la Lega, non la brutta copia della destra". A leggere queste parole si può quasi sentire la voce di Umberto Bossi ed invece è il capogruppo regionale del Carroccio Alberto Preioni, che oggi insieme ad alcuni colleghi ha tracciato un bilancio del 2022, ma soprattutto le iniziative del prossimo anno. Se i 12 mesi appena trascorsi hanno portato all'approvazione della proposta di legge per la lingua piemontese e ad istituire la festa della nostra regione il 19 luglio, "una Lega in cui il nostro elettore si riconosce e ci vota senza tentennamenti", il 2023 sarà l'anno in cui entrerà in vigore la nuova legge sui campi rom.

Massimo 3 mesi di sosta per i rom

"Un testo innovativo - ha proseguito Preioni - che istituisce in Piemonte aree di transito per i nomadi nelle quali si potrà soggiornare per un massimo di tre mesi e per una sola volta l'anno. Zone adeguatamente controllate, dove si pagherà un canone per la sosta e dove i nomadi potranno fermarsi previo il rispetto di alcuni vincoli". Ingresso vietato a chi ha commesso furti o rapine o è stato accusato di sfruttare i bambini per l'accattonaggio.

Autonomia differenziata

E se i rom sono da sempre uno dei cavalli dei battaglia della Lega, ecco spuntarne un altro: l'autonomia differenziata. E anche qui il richiamo, per voce del vicecapogruppo Riccardo Lanzo, è alle origini. "O passa ora Calderoli o non passa mai più. La prima richiesta per il 2023 sarà quella di audire il ministro direttamente a Torino affinché possa illustrare le riforme e interloquire con i commissari". "In pandemia - aggiunge - abbiamo visto come i rigurgiti centralisti fossero presenti: chiediamo quindi ci sia possibilità per la Regione di avere più competenze e quindi risorse". E per spiegare il tema ai cittadini è previsto un tour.

Modifica alla legge elettorale