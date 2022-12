L’associazione “Officina delle idee” dona uno spirometro all’ospedale di Saluzzo

L'Associazione "Officina delle idee", d'intesa con l’Asl Cn 1, ha donato all’ospedale di Saluzzo uno spirometro, che completa la strumentazione destinata al monitoraggio dei pazienti guariti dal Covid.

All'interno della struttura sanitaria saluzzese è infatti attivo da alcuni mesi un ambulatorio gestito dal reparto di Medicina, di cui si occupa un'équipe coordinata dalla dottoressa Antonella Cordero.

Nell'ambulatorio è possibile praticare il test del cammino, per valutare la resistenza allo sforzo, l'elettrocardiogramma e l'emogasanalisi arteriosa (ossigenazione del sangue arterioso) e ora anche la spirometria.

"Uno strumento importante - afferma il dottor Luca Dutto, primario di Medicina a Saluzzo - essenziale per una diagnosi completa dei pazienti che sono stati affetti da Covid 19 in maniera particolarmente aggressiva. Siamo grati ancora una volta all’associazione Officina per la generosità, che migliora l'offerta sanitaria alla popolazione".