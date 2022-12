Gara anche per il Guala di Bra, ma per ora mancano all'appello 2,5 milioni di euro

E' il tema dell'edilizia scolastica a tenere banco in questo fine 2022 dalle parti dell'ente Provincia, con le gare per i nuovi istituti previsti a Cuneo e Bra e per la nuova ala del Vallauri di Fossano.

Qualche giorno fa abbiamo dato notizia del bando per il nuovo polo scolastico del capoluogo, che sorgerà al posto dell'Ufficio scolastico provinciale.

Le cose per il Guala di Bra sono un po' più complicate. Ma era necessario andare a gara entro la fine dell'anno, un anno complicato dal caro materiali, che ha fatto decisamente lievitare i costi.

Per il Guala, infatti, l'impegno finanziario è passato dai 9 milioni ai 12.134.650 attuali. La Provincia ha fatto richiesta di copertura dei costi maggiori, al momento il Ministero starebbe facendo ulteriori valutazioni. La risposta è attesa per il prossimo 6 febbraio.

Ma la gara va indetta e va indetta sull'intero importo di 12 milioni. Si tratta di una gara europea a tutti gli effetti, ma che si limita, al momento, ad una manifestazione di interesse, una "preinformazione avente valore di gara". La procedura ristretta consente di individuare le imprese da invitare alla successiva fase di gara per l’intero progetto (qualora finanziato) ovvero ad un lotto funzionale per un importo lavori di € 7.991.904,77 oltre I.V.A. al 10% qualora il contributo richiesto non fosse assegnato.

L'intervento di realizzazione del nuovo istituto braidese è inserito nella Programmazione Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 ed è stato quindi necessario attivare una idonea procedura di gara entro il 31.12.2022, per non perdere il finanziamento già assegnato. I 9 milioni ci sono. Ma c'è fiducia anche per quanto riguarda il finanziamento della restante cifra.

Anche per questa scuola, il criterio di selezione degli offerenti sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata quale miglior rapporto qualità/prezzo. E' stato fissato al 6 febbraio 2023 il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.