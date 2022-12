Scuola: al liceo "Giolitti-Gandino" di Bra il premio nazionale eTwinning

È piemontese una delle scuole vincitrici dei Premi nazionali eTwinning 2022, di recente consegnanti dall’Unità eTwinning Italia, ovvero il liceo "Giolitti-Gandino" di Bra. eTwinning è parte del Programma Erasmus+ e comprende la più grande community europea di scuole con oltre 1 milione di insegnanti attivi in progetti didattici di collaborazione a distanza, tramite piattaforma elettronica. Lavorare in questi progetti significa aprirsi a una nuova didattica innovativa basata su progettualità, formazione, scambio e la collaborazione, in un contesto multiculturale.



In Piemonte è alto il numero dei docenti registrati, con 9.213 insegnanti iscritti, mentre i progetti didattici fra scuole sono arrivati a 2.323.



Dopo la selezione dei progetti candidati, rientra tra i vincitori del prestigioso riconoscimento nazionale nella categoria Scuola secondaria di II grado il progetto “RRH: Respectful Responsible Healthy online communication”.



Il progetto ha avuto lo scopo di rendere gli studenti consapevoli dell’importanza di un utilizzo della rete rispettoso responsabile e sano, non solo in termini di sicurezza ma anche di salute psicofisica, con una corretta gestione del tempo online. Le attività di gruppo hanno sicuramente favorito il confronto tra pari e sono state un grande arricchimento sia culturale che umano e non solo dal punto di vista strettamente linguistico. Il progetto ha avuto una forte valenza pedagogica in quanto ha stimolato i ragazzi al confronto con i loro pari, ha stimolato il loro pensiero critico nel rapportarsi alla rete, la loro empatia verso i loro simili nella stessa situazione di difficoltà.



I ragazzi hanno lavorato in gruppi nazionali e transnazionali creando prodotti finali molto interessanti, il TwinSpace è stato la vera aula virtuale del progetto con un uso efficace di tutti gli strumenti digitali a disposizione. Significativa anche la ricaduta all’interno dell’istituto scolastico grazie all’inserimento dei risultati del progetto in un percorso di sensibilizzazione all’uso responsabile di internet rivolto a tutti gli studenti.