Sei allievi dell'Enaip di Cuneo a "scuola di spettacolo" all'ATS SErvice di Marene

A fine gennaio si concluderà un progetto formativo che ha cinvolto sei allievidell'Enaip di Cuneo. Si tratta di un percorso dal titolo "Tecniche audio luci e video" per eventi live realizzato in collaborazione con ATS SERVICE di Marene (https://www.facebook.com/atsservice.show/). Il corso è legato a finanziamenti pubblici legati al bando "AMBITO 3", gratuito per gli allievi.

L'azienda, che ha fornito attrezzature, laboratori e docenza, sta formando gli allievi da inserire nel mondo dello spettacolo. ATS Service i concerti dei Nomadi, Niccolò Fabi, Paolo Conte. Vengono trasmesse competenze su attività pratiche di montaggio/smontaggio palchi per concerti, posa in opera di impianti elettrici, luci e suono. I ragazzi svolgono anche lezioni teoriche di progettazione palchi e predisposizione documentazione tecnica.