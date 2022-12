Alba, un Natale nel segno della solidarietà, grazie a “Mettinmotolavita”

Un caloroso ringraziamento all’associazione Mettinmotolavita che ha consegnato il ricavato della Reunion Lottery 2022 ad alcune realtà albesi impegnate a vario titolo nel mondo del volontariato e del sociale.



L’evento si è tenuto sabato 17 dicembre presso la sala della Resistenza del Comune di Alba e parla di 8mila euro raccolti dalla 2° Reunion Bikers. A questa somma l’Amministrazione comunale albese ha voluto aggiungere un contributo di 5mila euro, che porta a 13mila il pacchetto di aiuti.



Grande soddisfazione per il presidente dell’associazione Mettinmotolavita, Bruno Bongiovanni: «Insieme possiamo fare molto per aiutare chi ha bisogno. Siamo davvero felici ed orgogliosi, dopo due anni di stop forzato, di poter finalmente dare il nostro contributo a chi fa del bene sul territorio».



Animate da riconoscenza e sensibilità le parole del sindaco di Alba, Carlo Bo: «Ringraziamo i sei Motoclub albesi per questa importante iniziativa e tutti coloro, motociclisti e non, che vi hanno contribuito. Anche il Comune ha voluto fare la sua parte per appoggiare questa raccolta fondi solidale e le realtà che ogni giorno, nel nostro territorio, si mobilitano per aiutare ed essere vicine a chi è più fragile».



Qualcuno si è perso questa bella storia di solidarietà? E allora vi facciamo noi un riassunto: Mettinmotolavita è un’associazione non a scopo di lucro nata nel 2015 da un’idea di Bruno Bongiovanni, presidente del Motoclub AlbaChapter Official Harley Davidson Europe, legato alla concessionaria Harley Davidson Alba, con l’intento di aiutare chi ne ha bisogno.



Nel 2016 è stata organizzata la prima lotteria, con in palio come primo premio una motocicletta Harley Davidson Sportster. In quell’occasione, con l’impegno di tutti i motocilisti dell’AlbaChapter, sono stati raccolti oltre 50mila euro, donati all’Istituto oncologico di Candiolo per dare un sostegno concreto alla ricerca.



Nel 2018, con il supporto del presidente del Motoclub Alba Guido Bottino, Mettinmotolavita ha cambiato direttivo con il coinvolgimento di tutti i presidenti dei sei motoclub albesi: Bruno Bongiovanni (AlbaChapter), Paolo Martinet (BMW Provincia Granda), Luca Belrosso (Desmolanghe), Guido Bottino (Motoclub Alba), Giorgio Barbero (Centotorri) e Luca Manera (Vespa Club Alba).



Insieme, sempre nel 2018, hanno realizzato e donato alla Città di Alba il Cippo del Motociclista in piazzetta Costanzo Bubbio, un totem che raffigura i sei Motoclub cittadini dove ogni anno, in occasione della Reunion Bikers, dopo aver percorso in sella le colline di Langa, vengono organizzate la benedizione in ricordo della stagione passata ed una preghiera per tutti i motociclisti deceduti.



Con lo slogan #comepossoaiutare, l’associazione aveva programmato una nuova lotteria, la Reunion Lottery 2020, una raccolta fondi dedicata alle associazioni del territorio, ma con l’arrivo della pandemia l’attività si è dovuta fermare per due anni. Durante l’emergenza sanitaria, inoltre, è mancato lo storico presidente del Motoclub Alba Giudo Bottino, anima di tante iniziative ed eventi dedicati ai motociclisti del territorio. A prendere in mano le redini del sodalizio è stato Bruno Cerrato con il supporto di Franca Gonella, oggi anche vicepresidente dell’associazione Mettinmotolavita.



La raccolta fondi del 2020 è ripresa quest’anno con il 2° Reunion Bikers andato in scena nel settembre 2022, terminato con la Reunion Lottery che ha permesso di raccogliere i fondi che sabato 17 dicembre sono stati devoluti alle varie realtà.



Ecco i dettagli forniti da Bongiovanni: «Abbiamo donato mille euro al Canile di Alba, Amici di zampa; 2mila euro al teatro nido dell’ospedale Michele Ferrero di Verduno; 1500 euro al Centro di prima accoglienza di Alba; 2mila euro al Cottolengo di Alba; 1500 euro al Banco Alimentare di Alba». Che dire, complimenti!