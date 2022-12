Volley A2M. Alle 20 al palasport si gioca Cuneo-Brescia: imperativo vincere per tornare ai piani alti

La Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo inizia stasera il girone di ritorno del campionato di serie a2 Credem banca nell'anticipo (unico di giornata) contro la Consoli Mc Donald's Brescia. La partita si gioca alle 20 al palasport di San Rocco Castagnaretta.

All'andata finì 3-1 per i lombardi, prima di una, purtroppo lunga, serie di sconfitte che la squadra di Massimiliano Giaccardi ha finora inanellato in trasferta.

Tra le mura amiche, però, Botto e compagni si sono rivelati inattaccabili e stasera cercheranno di allungare la loro lunga striscia vincente, che dura ormai da oltre sette mesi: l'ultima sconfitta subìta dai biancoblu risale infatti al 15 maggio scorso, quando la BAM Acqua S.Bernardo perse gara-1 della Finale promozione contro Reggio Emilia.

Quella che si presenta stasera al cospetto di Cuneo è una squadra nuova rispetto il match di andata: la formazione allenata da Roberto Zambonardi di questi tempi deve infatti fare i conti con tanti problemi fisici dei suoi giocatori.

Senza l'opposto Fabio Bisi, fermo per un'infiammazione all'inguine, non sarà della partita neppure il centrale Davide Esposito, infortunato alla mano sinistra e che ha da poco subìto un'operazione chirurgica in seguito a tre microfratture.

La Consoli è così dovuta intervenire sul mercato, ingaggiando il centrale sloveno Dane Mijatovic e lo schiacciatore slovacco Jakub Petras, giunto quattro giorni fa direttamente da Bratislava dove stava giocando. Una rosa nuova, che avrà forse bisogno di un po' di tempo per trovare la giusta amalgama.

Cuneo dovrà essere brava e cinica ad approfittarne per strappare i tre punti, che le permetterebbero di tornare momentaneamente nei piani alti della classifica.

La partita di stasera è 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗺𝗮𝘀 𝗠𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗗𝗮𝘆, con sorprese per tutti. Oltre a Babbo Natale con dolci doni per i più piccoli, all'ingresso del palazzetto saranno in vendita i giochi in piemontese di Demoela.