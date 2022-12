Festa di Natale per la Scuola di pallavolo ideata e diretta da Liano Petrelli al palasport di Boves, dove centinaia di ragazzini e ragazzine si sono ritrovati per festeggiare insieme.

"Una bellissima occasione per giocare, ma anche per presentarci con lo

staff a genitori sponsor e istituzioni. - dice l'ex campione dell'Alpitour Cuneo - In tre mesi di attività abbiamo già radunato 118 piccoli atleti ai corsi attivati. Sono molto contento, siamo andati oltre ogni più rosea aspettativa!".