Fiorito si amplia con la “Fiorito Academy”

Fiorito, l’azienda specializzata nella vendita al dettaglio di fiori a Cuneo in Rondò Garibaldi 7, inaugura un nuovo servizio organizzando un corso per fioristi ed entrando quindi nel settore della formazione al pubblico con il brand “Fiorito Academy”.

Sebbene non sia necessario alcun requisito, né di esperienza né di talento, il corso per fioristi è rivolto non solo a chi può essere incuriosito per passione ma anche a chi voglia muovere i primi passi in un percorso professionale da artista floreale. I contenuti del corso, infatti, sono presentati con gradualità ma completezza ricorrendo alla competenza di un formatore esperto in floral design.

Il corso, chiamato “Fiorista Start”, ha la durata di 3 giorni per un totale di 20 ore complessive.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito dedicato www.fioritoacademy.it, consultare la pagina Facebook www.facebook.com/fioritoacademy o anche semplicemente contattare la sede aziendale allo 0171-66650.

Si può poi effettuare l’iscrizione al corso già sul sito www.fioritoacademy.it oppure di persona presso il Punto Vendita Fiorito in Rondò Garibaldi 7 a Cuneo.