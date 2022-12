Gli auguri di buone feste del Comune di Bra con l’arte di Francesca Semeraro

Natale è alle porte ed è un appuntamento atteso da tutti, ma forse un po’ di più da chi ha la fortuna di ricevere gli auguri dell’Amministrazione comunale di Bra.

Renderanno più calorosa la strenna del sindaco Gianni Fogliato e un augurio che li racchiude tutti: “Anche quest’anno ci siamo affidati alla penna gentile e generosa dell’artista braidese Francesca Semeraro per accompagnare con un acquerello unico e originale, a tiratura limitata, gli auguri per le prossime festività. Un pensiero di accoglienza e amicizia in una ‘Zizzola’ speciale che è vera e propria ‘Casa’ dei Braidesi e non soltanto. Simbolo di un luogo sicuro e sereno, di cui tutti abbiamo davvero bisogno. Con i migliori auspici per il nuovo anno, cari auguri di Buone Feste”.