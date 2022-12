Rifreddo: amministratori comunali e Preside in versione Babbo Natale portano doni ai ragazzi alle Elementari e dell’Asilo

A Rifreddo gli amministratori comunali guidati dal vicesindaco del paese Elia Giordanino e la preside dell’istituto comprensivo Sanfront-Paesana Maria Angela Aimone si sono trasformati, per un giorno, in Babbo Natale.



Gli stessi si sono recati prima presso il plesso della scuola primaria di piazza della Vittoria e poi in quello della materna di via Vittorio Emanuele II. In entrambi i casi hanno incontrato le varie “classi” consegnando agli alunni un piccolo pensiero per Natale.



“Come ogni anno - ha spiegato il vicesindaco - ci teniamo a ringraziare i bambini e tutti gli insegnati, oltre ai collaboratori scolastici e alla cuoca Maura, per l’eccellente collaborazione che si riesce sempre ad instaurare tra comune e scuola: il grande albero in piazza infatti è stato addobbato con i lavoretti realizzati dai due plessi, oltre a numerosi progetti a cui la scuola partecipa durante l’anno scolastico. Inoltre da quest’anno è stato attivato anche il servizio di Doposcuola nella nuova sala polivalente, al piano seminterrato della scuola elementare, dotato del servizio mensa fornito dalla scuola dell’infanzia e gestito dall’educatrice Kerin, della cooperativa Armonia, che ringrazio per l’impegno e la professionalità. Grazie anche all’associazione GASM dei donatori di sangue che ogni hanno dona del materiale ai due plessi e al nostra “Babbo Natale” Celestino Rolando per la disponibilità”.



Inoltre, la visita alla scuola dell’infanzia è stata l’occasione per verificare i progressi infrastrutturali degli ultimi anni e valutare insieme alla dirigente scolastica il progetto del nuovo polo dell’infanzia, finanziato nell’area ex-Oreglia, ma anche la qualità della mensa. Infatti gli amministratori e la preside si sono fermati a pranzo con gli alunni potendo così verificare di persona le grandi doti della cuoca Maura.



In entrambi i plessi la visita si è chiusa con la classica foto ricordo e con lo scambio di auguri tra alunni, amministratori e corpo docente. Infine, con l’impegno di scuola e amministrazione, in questi ultimi anni, oltre ad interventi strutturali, i due plessi sono stati oggetto di numerose opere di ammodernamento tecnologico che hanno fornito ai bambini aule dotale di lim interattive e schermi multimediali, fondamentali per la didattica e l’apprendimento.