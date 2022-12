Questa sera (ore 21) un nuovo appuntamento con “Time Out”; Ospiti Bibo Solforati, Daris Amadio e Alessandra Fissolo

Nuovo appuntamento, questa sera alle ore 21, con “Time Out”, il format sul volley femminile di serie A1 e A2. Quella odierna sarà l’ultima puntata per il 2022. Time Out, infatti, farà una breve pausa, per poi tornare il 13 gennaio del nuovo anno.

Titolo del 9° appuntamento stagionale: “Una vittoria sotto l’albero”, con il chiaro riferimento alle Festività Natalizie ormai alle porte, ma che vedranno comunque le squadre in campo tra campionato e Coppa Italia. Ospite in studio l’allenatore della Lpm Bam Mondovì Matteo “Bibo” Solforati.Collegamenti con l’allenatore della Futura Busto Arsizio Daris Amadio e con la presidente del “Puma” Alessandra Fissolo per chiudere in bellezza con un dolce augurio.

Nel corso della puntata saranno trasmesse le interviste raccolte in settimana con Valeria Pizzolato (Lpm), Marco Musso (Uyba Busto Arsizio), Giorgia Zannoni (Uyba), Giulio Cesare Bregoli (Fenera 76 Chieri), Michele Marchiaro (Pinerolo) e Adelina Ungureanu (Pinerolo), Valentina Zago (Pinerolo) e Noemi Signorile (Cuneo Granda).

Ricordiamo che Time Out va in onda sulla home page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it (per la zona di Cuneo), Piazzapinerolese.it (per la zona di Pinerolo) e Informazioneonline.it (per la zona di Busto Arsizio) e altre testate del gruppo More News.