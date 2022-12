“Auguri a tutti i lettori di Targatocn da parte mia, dell'amministrazione e da tutta la città di Savigliano”.

Ecco il video messaggio natalizio del primo cittadino Antonello Portera.

“È stato un primo semestre vissuto per fortuna uscendo dal flagello del Covid. Ci auspichiamo un nuovo anno ricco di momenti positivi per tutti. La prima cosa: avere un Natale di pace e un nuovo anno di pace diffusa in tutto il mondo”.